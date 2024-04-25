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Dünya
AA 25.04.2024 00:31

ABD'li yetkili: Refah'a geniş çaplı bir operasyon ihtimal dahilinde değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, 1 milyondan fazla kişinin çok küçük bir alanda yaşadığı Refah'a bu koşullarda geniş çaplı bir operasyonun ihtimal dahilinde olmadığını hem kamu önünde hem baş başa görüşmelerinde açıkça dile getirdiklerini belirtti.

ABD'li yetkili: Refah'a geniş çaplı bir operasyon ihtimal dahilinde değil
[Fotograf: AA]

Leaf, çevrim içi düzenlenen bir toplantıda, Gazze'deki durum hakkında brifing verdi.

Gazze'ye insanı yardım erişimi konusunda son zamanlarda gelişmeler yaşandığını fakat bunun yeterli olmadığını belirten Leaf, ABD hükümetinin denizde insani koridor açma konusunda ilerleme kaydetmek adına ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Leaf, Gazze'deki halkın yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu aktararak, bölgeye insani yardımın erişimi konusunda Birleşmiş Milletlerin (BM) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) önemini vurguladı.

ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırı kararını kabul etmediğini söyleyen Leaf, "Askeri bir operasyona yeşil ışık yakmadık. Bu konuda çok net olmak istiyorum." dedi.

Leaf, 1 milyondan fazla kişinin çok küçük bir alanda yaşadığı Refah'a geniş çaplı bir operasyonun söz konusu olmadığını hem kamu önünde hem baş başa görüşmelerinde açıkça dile getirdiklerini söyledi.

İsrail ile yan yana var olacak bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik pratik, zamana bağlı ve geri dönüşü olmayan adımlar atarak İsrail ve Filistin halkı için kalıcı barış ve güvenliği ilerletmeye kararlı olduklarını öne süren Leaf, "Batı Şeria ve Gazze, Filistin yönetimi altında yeniden birleştirilmelidir. Yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi, hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de, Filistin halkı için sonuç alınması ve istikrar koşullarının oluşturulması açısından hayati bir öneme sahip." diye konuştu.

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