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Dünya
AA 25.04.2024 00:17

ABD üniversitelerindeki Filistin gösterileri Netanyahu'yu endişelendirdi

ABD'deki bazı üniversite kampüslerinde, İsrail'in Gazze’deki sivilleri öldürmesine karşı uzun süredir devam eden protestolardan endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "korkunç" diye nitelediği öğrenci gösterilerinin durdurulması çağrısında bulundu.

ABD üniversitelerindeki Filistin gösterileri Netanyahu'yu endişelendirdi
[Fotograf: Reuters]

ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı göstereler hızla yayılırken İsrail Başbakanı Netanyahu, konuyla ilgili görüntülü İngilizce mesaj yayımladı.

Netanyahu, Gazze'de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterilerinin "antisemitik" olduğunu iddia etti.

ABD üniversitelerindeki gösterileri "korkunç" diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu.

Netanyahu, ABD'deki bazı eyalet, yerel ve federal yetkililerinin söz konusu işgal karşıtı protestolara tepki gösterdiğini ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini savundu.

İsrail'in "haksız yere soykırımla suçlandığını" öne süren Netanyahu, "antisemitik" olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

ABD üniversitelerinde Filistin destekçileri antisemitizmle suçlanıyor
ABD üniversitelerinde Filistin destekçileri antisemitizmle suçlanıyor

Columbia Üniversitesinde 18 Nisan'da Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

ABD Kongre üyeleri, New York Valiliği ve Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, bir haftadır nöbet tutan öğrencilerin "antisemitik" davranış sergiledikleri iddia edilmişti.

Daha sonra Filistin destekçisi öğrencilerin gösterileri, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.

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