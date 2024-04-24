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Dünya
AA 24.04.2024 23:56

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 7 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda aralarında bir çocuk ve annesinin de bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 7 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı.

İsrail ordusunun, "Hamid" ailesine ait evi hedef alan saldırısında Amine Hamid ve 12 yaşındaki oğlu Mehdi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentine İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Maan ve el-Mevasi bölgelerini hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile sivil Yahudi işgalcilerin saldırılarında 488 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

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