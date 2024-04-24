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Dünya
AA 24.04.2024 23:27

Kazakistan ile İngiltere arasında stratejik ortaklık ve iş birliği anlaşması imzalandı

Kazakistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanları, "stratejik ortaklık ve iş birliği anlaşması" imzaladı.

Kazakistan ile İngiltere arasında stratejik ortaklık ve iş birliği anlaşması imzalandı
[Fotograf: AA]

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Kazakistan’da resmi temaslarda bulundu. Cameron, Astana’da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkileri yoğunlaştırmaya yönelik konuları ele aldı.

Nurtleu, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde diyaloğu daha da geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Cameron da İngiltere’nin Orta Asya’daki kilit ortağı olan Kazakistan ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve Londra’nın Astana ile iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu teyit etti.

Görüşme sonunda Kazakistan ile İngiltere arasında “stratejik ortaklık ve iş birliği anlaşmasına” imzalar atıldı.

Dış politika, güvenlik gibi kilit alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi başta olmak üzere ticaret ve yatırımın teşvik edilmesi, enerji ve ham madde, ulaştırma, çevre ve iklim değişikliği, bankacılık, maliye, sosyal politika, bilim ve eğitim alanlarında geniş işbirliğini kapsayan anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi.

Cameron, Tokayev tarafından kabul edildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Tokayev, ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırılması açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Bugün imzalanan stratejik ortaklık ve iş birliği anlaşmasının özellikle altını çizmek istiyorum. Bu kapsamlı belgenin çok yönlü ikili gündemimizi genişletmek için niteliksel olarak yeni bir temel oluşturacağından eminim." dedi.

Cameron da İngiltere Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Kazakistan’ı ziyaret ettiğini belirterek, "Enerji, ticaret, eğitim ve kültür alanlarındaki etkileşimimizi güçlendirmenin yanı sıra insanlarımız arasındaki bağları da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

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