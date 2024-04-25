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Dünya
AA 25.04.2024 00:28

Hamas: ABD, Gazze'yle dayanışma içindeki üniversite öğrencilerinin hakkını ihlal ediyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD yönetimini, Gazze Şeridi'ndeki İsrail "soykırımına" karşı çıkan üniversite öğrencilerinin gösterilerini engelleyerek "bireysel hakları ve ifade hakkını ihlal etmekle" suçladı.

Hamas: ABD, Gazze'yle dayanışma içindeki üniversite öğrencilerinin hakkını ihlal ediyor
[Fotograf: AA]

Rişk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "ABD yönetimi, Gazze Şeridi'nde neo-Nazi Siyonistlerin gerçekleştirdiği soykırımı reddettikleri için (öğrencilerin) bireysel hakları ve ifade hakkını ihlal ediyor." diyen Rişk, "ABD polisinin üniversite öğrencilerini ve öğretim üyelerini temsil ettikleri ahlaki değere bakmadan gözaltına aldığını" kaydetti.

Rişk, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Filistin halkına karşı yürütülen acımasız saldırıların ortağı olduğunu belirterek, "Bugünün öğrencileri geleceğin liderleridir ve onların bugün bastırılması, Biden yönetiminin er ya da geç ödeyeceği pahalı bir seçim faturası anlamına gelir." dedi.

ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına sebep olan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı.

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