Sarı kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de kalan 8 maçlık bölümde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Galatasaray, iki haftalık süreçte savunma çalışacak.

Şimdiye kadar Torrent ile çıktığı 10 lig maçında da kalesini gole kapatamayan sarı kırmızılılarda teknik heyet, savunma prensipleri üzerinde duracak.

Milli takıma giden oyuncuların dışındaki futbolcularla alan savunması ve duran top organizasyonları ile ilgili çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Domenec Torrent ayrıca fazla forma şansı bulamayan isimlerle milli arada yakından ilgilenecek.

Yeni sezon öncesinde kalacak ve gidecek oyuncuları belirlemek adına tüm takıma şans vermek isteyen 59 yaşındaki teknik adam, kulübedeki futbolcuların performansını attırmayı düşünüyor.

Bu arada Torrent; Barcelona serisi, Beşiktaş ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarıyla yoğun fikstürü geride bırakan takımına 4 gün izin verdi.

İspanyol çalıştırıcı, oyuncularından dinlenmiş ve lige konsantre bir şekilde dönmelerini istedi.

