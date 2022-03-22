Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet özlemi 4 maça çıktı. Sezona Aykut Kocaman yönetiminde giren turuncu lacivertliler, 8 haftada 2 galibiyet alınca deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.

9'uncu haftadaki Beşiktaş mücadelesinde takımın başında Emre Belözoğlu vardı. Belözoğlu ve ekibi, 5 haftalık galibiyet serisiyle İstanbul ekibindeki görevine iyi bir başlangıç yaptı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçından ligin 26. haftasına kadar 18 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Turuncu lacivertlileri 15. sırada devralan Emre Belözoğlu, takımı 3. sıraya kadar çıkardı.

Ligin son 4 haftasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan İstanbul ekibi, 6. sıraya geriledi.

Evinde Vavacars Fatih Karagümrük ve Fraport Tav Antalyaspor'a kaybeden Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile berabere kaldı, Adana Demirspor'a da 2-1 mağlup oldu.

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ligin son sırasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.