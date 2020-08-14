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Galatasaray Lemina ve Seri'yi yeniden kiralamak istiyor
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan Mario Lemina ile Jean-Michael Seri'yi bir kez daha kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı taraflarları mutlu eden oyunculardan biri olan Mario Lemina ve Jean Michael Seri bir kez daha gündemde.
Yönetim, orta sahada görev yapan iki futbolcunun yeniden kiralanması için çalışmalara başladı.
Etiketler: Galatasaray mario lemina Jean-Michael SeriSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 21:56
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