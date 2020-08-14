Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı taraflarları mutlu eden oyunculardan biri olan Mario Lemina ve Jean Michael Seri bir kez daha gündemde.

Yönetim, orta sahada görev yapan iki futbolcunun yeniden kiralanması için çalışmalara başladı.