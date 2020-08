Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün yapılan testlerin ardından 26 yaşındaki Fransız futbolcunun testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.

Durumun spor ve sağlık otoriteleriyle paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve evinde karantinada bulunduğu aktarıldı.

Barcelona bu akşam saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.

