Turnuvanın sitesinde yer alan açıklamada, en iyi sekiz tenisçinin şampiyonluk mücadelesi verdiği organizasyonun bu yıl salgın nedeniyle seyircisiz oynanacağı kaydedildi.

Gelecek yıldan itibaren Torino'nun ev sahipliği yapacağı turnuva, 15-22 Kasım tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da son kez düzenlenecek.

Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Dominic Thiem, halihazırda turnuvaya katılmaya hak kazandı.