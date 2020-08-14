Göz-Göz’de geçen sezon 30 maçta 5 golle oynayan 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Soner’in kiralanması konusunda kulübü Başakşehir’le anlaşmaya varıldı.

Medipol Başakşehir’le sözleşme uzatan tecrübeli futbolcu, Göztepe’ye imza attı.

Sarı-kırmızılıların Hatay’dan 2 yıllığına renklerine bağladığı 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu Kubilay ise, ülkemizde daha önce Çanakkale Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, BŞB Erzurumspor ve Adana Demirspor’da da forma giyip geçen sezon Güney ekibinde şampiyonluk yaşadı.