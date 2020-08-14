Haber Giriş: Kaynak: DHA
Göztepe'de çifte imza
[Fotoğraflar: AA]
Süper Lig’de transferde daha önce Kocaelispor’dan Burak’la sözleşme imzalayan Göztepe, iç transferde Soner Aydoğdu’yla yeniden anlaşırken; Hatayspor’dan Kubilay Sönmez’i de renklerine bağladı.
Göz-Göz’de geçen sezon 30 maçta 5 golle oynayan 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Soner’in kiralanması konusunda kulübü Başakşehir’le anlaşmaya varıldı.
Medipol Başakşehir’le sözleşme uzatan tecrübeli futbolcu, Göztepe’ye imza attı.
Sarı-kırmızılıların Hatay’dan 2 yıllığına renklerine bağladığı 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu Kubilay ise, ülkemizde daha önce Çanakkale Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, BŞB Erzurumspor ve Adana Demirspor’da da forma giyip geçen sezon Güney ekibinde şampiyonluk yaşadı.
Etiketler: Göztepe soner aydoğdu kubilay sönmezSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 19:17
Son Haberler
- 19:11
- 19:09
- 18:56
- 18:50
- 19:15
Sıradaki Haber
Merkez Hakem Kurulu talimatı yürürlüğe girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz