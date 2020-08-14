Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta profesyonel olan 24 yaşındaki futbolcu ile 2 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sedat Şahintürk'ün kiralık olarak sırasıyla Balıkesirspor ve Denizlispor'da forma giydiği hatırlatıldı.

Kulübümüz Beşiktaş altyapısında yetişen ve profesyonel olan, daha sonra sırasıyla Balıkesirpor ve Denizlispor’da kiralık olarak forma giymiş, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile 1+1+1 yıllık olmak üzere toplam 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/GrPkUqyI1l