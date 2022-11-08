Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Cihan Aydın yönetiyor.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.

Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Stat: NEF

Hakemler: Cihan Aydın, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık.

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 59 Sacha Boey), van Aanholt, Ross (Dk. 29 Emin Bayram), Metehan Baltaci, Midtsjo, Berkan Kutlu, Mata, Seferovic, Yunus Akgün (Dk. 59 Barış Alper Yılmaz), Gomis.

Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Burak Sarı, Bora Ulu, Ali Karnapoğlu, Muhammet Serdar Yazıcı, Ahmet Aktaş, Hamza İpekci, Oktay Bala (Dk. 46 Ömer Çetinbaş), Fatih Mert Çırtlık, Mustafa Emin Birinci (Dk. 54 Muhammed Furkan Işık), Miraç Türkyılmaz, Vedat Erçin.

Goller: Dk. 18 Miraç Türkyılmaz (Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor), Dk. 37 Seferovic (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 63 Vedat Erçin (Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor)