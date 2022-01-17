Galatasaray kaçan penaltılara üzülüyor. Sarı kırmızılılar deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildiği maçta bu sezon üçüncü kez bir penaltıyı değerlendiremedi.

Konuk ekip 1-0 öndeyken 27. dakikada Patrick van Aanholt'la farkı ikiye çıkarma fırsatını tepti. Bu sezon sarı kırmızılı takımda penaltı kaçıran ilk isim Mbaye Diagne oldu.

Senegalli santrfor birinci hafta GZT Giresunspor deplasmanında 40'ncı dakikada kullandığı penaltıdan sonuç alamadı.

Sarı kırmızı ekibin bir diğer santrforu Mustafa Muhammed de 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçında 81. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

Galatasaray'da sadece Alexandr Cicaldau penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı. Rumen futbolcu GZT Giresunspor maçında kazanılan ikinci penaltıyı 45+2. dakikada filelerle buluşturmuştu.