Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, İspanya'da en iyi derecesini elde etti
[Fotoğraf: AA]
Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, kış antrenmanlarını sürdürdüğü İspanya'da 10 kilometre yol koşusunda kariyerinin en iyi derecesini yaparak 4. oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ibiza'daki yarışta Fenerbahçe'nin sporcusu Emine Hatun, finiş çizgisine 33 dakika 24 saniyede ulaştı.
En iyi derecesini yapan 26 yaşındaki milli sporcu, İsveçli Sarah Lahti'nin kazandığı yarışı 4. sırada bitirdi.
Yarışta Emine Hatun'un eşi Adel Mechaal ise erkekler kategorisinde birinci oldu.
Etiketler: Milli Sporcular İspanya
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