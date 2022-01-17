Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 02:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'in yıldız oyuncusu Kevin Durant sakatlandı
[Fotoğraf: AA]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant sakatlandı. Durant, sakatlığı sebebiyle birkaç hafta parkelerden uzak kalacak.
Brooklyn Nets, Durant'ın sol diz burkulması nedeniyle rehabilitasyon sürecine girdiğini duyurdu.
33 yaşındaki yıldız oyuncu, Nets'in Cumartesi günü New Orleans Pelicans'ı 120-105 yendiği maçta takım arkadaşı Bruce Brown'ın dizine çarpması sonucu sakatlanmıştı.
Etiketler: NBA
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