Galatasaray'da yeni sezon öncesinde ilk takviye yapıldı.Sarı kırmızılılar Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor’un genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübü ile olan sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki oyuncu ile sezonun tamamlanmasının ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Hücum bölgesinde ofansif orta saha ve her iki kanatta da forma giyebilen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 28 maçta 17 kez fileleri havalandırdı. 2015-2016 sezonunda Medipol Başakşehir'in alt yapısına transfer olan Kerem, kiralık olarak Bodrumspor ve Karacabey Belediye kulüplerinde de oynadı.

Kerem Aktürkoğlu, 2 şer kez 18 yaş altı ve 19 yaş altı milli takımlarında forma giydi. Diğer yandan Galatasaray sağ bek transferinde bir kez daha Omar Elabdellaoui'yi gündemine aldı.