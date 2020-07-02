Fenerbahçe, Kenan Karaman'ın ardından Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için de harekete geçti.

Kaan Ayhan'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle irtibat kuran sarı lacivertliler, futbolcunun şartlarını sordu.

Fenerbahçe, sözleşmesinde '6 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için bu rakamın altında bir teklif yapmayı planlıyor.

Kenan Karaman'ı da transfer etmek isteyen ve bir süredir çalışmalarını yürüten sarı lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'lu iki oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor.

Kenan ve Kaan için gelecek günlerde resmi teklif yapacak olan Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğini de masada tutuyor.

Fortuna Düsseldorf'un ise iki oyuncuyu satıp ekonomik anlamda elini güçlendirmeyi amaçladığı öğrenildi.

Hem sağ bek hem de stoper pozisyonunda görev yapabilen Kaan, bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 34 maçta, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi Kenan Karaman ise 22 maçta takımına 6 gol 1 asistlik bir katkı sağladı.