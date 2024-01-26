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Spor
AA 26.01.2024 17:10

Galatasaray ile Dursun Özbek'in cezalarına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e verilen para cezasında indirime gitti.

Galatasaray ile Dursun Özbek'in cezalarına indirim
[Fotograf: AA]

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başkan Özbek'in hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki demeci nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a ve Özbek'e verilen 400'er bin liralık para cezalarına itiraz incelendi.

Yapılan itiraz neticesinde sarı-kırmızılı kulüp ile Dursun Özbek'in para cezaları 200'er bin liraya indirild.

Aynı gerekçeyle Çaykur Rizespor'a ve mavi-yeşilli kulübün başkanı İbrahim Turgut'a uygulanan 400'er bin liralık para cezaları da 200'er bin lira olarak değiştirildi.

Fenerbahçe'ye de çeşitli sebeplerle verilen 363 bin liralık para cezası ise onandı.

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