Galatasaray Hull City ile hazırlık maçı yapacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.
Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.
Şampiyon Galatasarayımız, yeni sezon öncesi taraftarına kavuşuyor!— #ŞampiyonGalatasaray (@GalatasaraySK) June 27, 2023
5 Temmuz Çarşamba günü saat 19.45'te Hull City ile Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağımız hazırlık maçının biletleri https://t.co/E42K7o20SN’de satışta!
Detaylar https://t.co/DoYwtvGqhd pic.twitter.com/zBWK2C3Y0q