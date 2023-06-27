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Spor
AA 27.06.2023 12:56

Galatasaray Hull City ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.

Galatasaray Hull City ile hazırlık maçı yapacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.


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