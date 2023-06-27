Milli kick boksçular Aybüke ve Ferit Avrupa Oyunları'nda zirveye odaklandılar

Polonya'da 21 Haziran'da başlayan 3. Avrupa Oyunları'nın, 30 Haziran-2 Temmuz'da Krakow şehrinde gerçekleştirilecek kick boks müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek sporculardan 21 yaşındaki Aybüke Kılınç ve Ferit Özdemir, organizasyona memleketleri Osmaniye'deki spor salonunda hazırlandı. Mili takım antrenörü Kenan Karık yönetiminde çalışan genç sporcular, zorlu karşılaşmalar öncesi antrenmanlarını tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

"Kariyerimiz adına en önemli turnuva"

Kick boksçulardan Ferit, Avrupa Oyunları'nda milli takım formasını giyecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Ferit, müsabakalara iyi hazırlandığını belirtti.

"Kariyerimiz adına dövüşeceğimiz en önemli turnuva. İnşallah bana da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek nasip olur. Polonya'dan şampiyonlukla dönmek istiyoruz."

Aybüke de 17-19 Mart'ta Avusturya'nın İnnsbruck kentinde yapılan WAKO Dünya Kupası'nda ikinci, 23-25 Mart'ta Hollanda'nın Amsterdam kentinde WAKO Avrupa Kupası'nda da şampiyon olmasının kendisini motive ettiğini vurguladı.

Milli sporcu, Polonya'dan başarıyla dönmeyi istediğini dile getirdi.

"Avrupa Oyunları, kick boks tarihinin en önemli organizasyonlarından biri olarak görülüyor çünkü 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota verilecek. Hedefim Polonya’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak."

"inşallah ülkemize altın madalya kazandıracaklar"

Antrenör Karık da hazırlıkları tamamlayan sporcularla bugün Polonya'ya gideceklerini anlattı.

Karık, genç kick boksçuların başarılı olacağına inandığını kaydetti.

"Polonya’da kentimizden iki sporcumuz milli formayı giyecek. Bundan dolayı gururluyuz. İkisi de üst düzey sporcu, Avrupa ve dünya kupalarında dereceleri var. Hazır olduklarını düşünüyorum. İnşallah ülkemize altın madalya kazandıracaklar."