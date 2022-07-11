Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta sarı-kırmızılılar sabah antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, basın mensuplarına bir bölümü açık olan akşam idmanında ise teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda oyuncular, üç grup halinde dar alanda topa baskı ve geçiş oyununa yönelik çalışmalar yaptı.

Teknik direktör Buruk'un zaman zaman çalışmayı durdurarak oyunculara oynatmak istediği sistemi anlattığı görüldü. Futbolcuların antrenmanda istekli olduğu gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada yeni transfer Sergio Oliveira bu gece kampa katılacak. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına 12 Temmuz Salı günü çift antrenmanla devam edecek.