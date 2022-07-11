Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor yeni sezona tam kadro hazırlanıyor
Yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarına devam etti. Cornelius'un katılımıyla kampın 8. gününde 30 futbolcudan oluşan kadro tamamlandı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, sabah kondisyon salonunda çalışan bordo-mavililer, akşam ise Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde basına kapalı olarak antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı süren Serkan Asan ile Stefano Denswil katılmadı.
Cornelius ile kadro tamamlandı
Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius, takımın kampına katıldı.
Bordo-mavililerin 30 kişilik futbolcu kadrosu kampın 8. gününde Cornelius'un gelmesiyle tamamlandı. Golcü futbolcu antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.
Trabzonspor, 12 Temmuz Salı günü sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Trabzonspor
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