Galatasaray, bu sezon gol yollarında yaşadığı problemle dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, geride kalan 30 haftada fileleri 40 kez havalandırdı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun 30 haftalık bölümünde 61 gol atmayı başarmıştı. Sarı kırmızılılar, bu alanda en kötü sezonunu ise 2010-2011 sezonunda yaşamıştı.

Galatasaray, 30. haftayı 33 golle geçirmişti. Sarı kırmızılılar, bu sezon orta saha oyuncularından da yeterince skor katkısı alamadı.

Cicaldau, Berkan ve Taylan üçlüsü, ligde toplam 4 gol 4 asist üretti. Sezon başında kiralanan Gustavo Assunçao ve devre arasında takıma katılan Erick Pulgar ise skora katkı veremedi.

Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlarda, orta sahada oynayan futbolcuların başarılı grafikleri ön plana çıkmıştı. Özellikle 2011-2012 sezonunda Selçuk-Melo ikilisi toplamda 34 gole doğrudan etki etmişti.