Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için Play-off maçları oynayacak olan A Milli Takım, yarı final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Bu akşam TSİ 22.45’te Porto’daki Dragao Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde A Milli Takım’ın 21 kişilik maç kadrosu da belli oldu.

Milli takıma çağrılan 4 oyuncu kadroda kendisine yer bulamadı. Bu akşam oynanacak olan mücadelede Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, 21 kişilik kadronun dışında kalan isimler oldu. Bu 4 oyuncu, mücadeleyi tribünden takip edecek.

Milliler bu akşam Portekiz karşısında turu geçmesi durumunda, 29 Mart’ta Konya’da İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milli Takım'ın maç kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat:

Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Mert Müldür, Ozan Kabak, Caner Erkin, Kaan Ayhan

Orta saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun

Stefan Kuntz yardımcılarıyla Porto'da koşu yaptı

[Fotoğraf: AA]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşuya çıktı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde bu akşam Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Kuntz, yardımcılarıyla Douro Nehri etrafında koştu.

Kuntz, bazı Türk taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.