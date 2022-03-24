A Milli Takım'ın 21 kişilik Portekiz maçı kadrosu belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-off Yarı Finali’nde bu akşam Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın 21 kişilik maç kadrosu belli oldu. 4 isim mücadeleyi tribünden takip edecek.
Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için Play-off maçları oynayacak olan A Milli Takım, yarı final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Bu akşam TSİ 22.45’te Porto’daki Dragao Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde A Milli Takım’ın 21 kişilik maç kadrosu da belli oldu.
Milli takıma çağrılan 4 oyuncu kadroda kendisine yer bulamadı. Bu akşam oynanacak olan mücadelede Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, 21 kişilik kadronun dışında kalan isimler oldu. Bu 4 oyuncu, mücadeleyi tribünden takip edecek.
Milliler bu akşam Portekiz karşısında turu geçmesi durumunda, 29 Mart’ta Konya’da İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Milli Takım'ın maç kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat:
Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Mert Müldür, Ozan Kabak, Caner Erkin, Kaan Ayhan
Orta saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun
Stefan Kuntz yardımcılarıyla Porto'da koşu yaptı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcılarıyla Porto'da koşuya çıktı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde bu akşam Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Kuntz, yardımcılarıyla Douro Nehri etrafında koştu.
Kuntz, bazı Türk taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.