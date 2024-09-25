Galatasaray galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasındaki Galatasaray-PAOK karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
Maçın ilk dakikasında Kaan Ayhan'ın ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
10. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, arka direkte topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı çeldi.
25. dakikada Zivkovic'in pasında Camara, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
26. dakikada Yunus Akgün'ün Jonny'e baskısı sonrasında top, ceza sahası sağ çaprazındaki Osimhen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Kotarski meşin yuvarlağı çeldi.
27. dakikada Yunus Akgün, PAOK defansından seken topu Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Kotarski topu kornere gönderdi.
42. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Yunus Akgün, altıpas çizgisi önünden bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
45+1. dakikada atılan uzun pas sonrası savunma arkasına sarkan Konstantelias, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Konstantelias'ın şutunda kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.