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Türkiye
AA 11.09.2024 09:47

Görme engelli kadın futbolcular yeşil sahada

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye'de ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katılacağı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek.

Görme engelli kadın futbolcular yeşil sahada
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 13-17 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleştirilecek organizasyonun kayıt süreci başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, federasyon olarak görme engelli kadın sporculara sporda yeni ufuklar açtıklarını ifade etti.

Bu branşın gelecek yıllarda paralimpik oyunlarda yer almasını beklediklerini belirten Yıldırım, "Kadın futbolunu Türkiye'de ilk kez federasyonumuz çatısı altında resmileştirdik. Bu doğrultuda Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) ve Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ile sürekli iletişim halindeyiz. Kadın futbolunu paralimpik oyunlarda görme arzumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayhan Yıldırım, yeni oluşturdukları milli takımla gelecek yıl Hindistan'da düzenlenecek Görme Engelliler Dünya Kadın Futbol Şampiyonası'na hazırlandıklarına dikkati çekerek, "Kadın sporcularımıza verdiğimiz önemi ve bu alanda gösterdiğimiz özeni vurgulamak istiyorum. Bu şampiyonanın, kadın futbolu için çok anlamlı bir başlangıç olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizde kadın futbolunu daha ileri taşımayı hedefliyoruz"

Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Vahap Can Kasapgil de 2023'te milli takımı oluşturmak adına 33 sporcunun katılımıyla seçme kampı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erzurum'da 9-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan kampın ardından, 4-12 Mart tarihlerinde Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde ikinci bir kamp düzenleyerek milli takım kadromuzu nihai hale getirdik. Önümüzdeki yıl Hindistan'da düzenlenecek Görme Engelliler Dünya Kadın Futbol Şampiyonası'na hazırlıklarımızı sürüyoruz. Geçen yıl bu turnuvaya 8 ülke katılmıştı. Bu yıl ise 12 ülkenin katılımını bekliyoruz. Ülkemizde kadın futbolunu daha ileri taşımak ve gelecekte bu branşın bir lige dönüşmesini sağlamak en büyük hedeflerimizden biri."

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