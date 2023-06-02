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Spor
AA 02.06.2023 12:30

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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