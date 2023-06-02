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Spor
AA 02.06.2023 12:07

Milli boksör Busenaz Sürmeneli Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almak istiyor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almak için çalışıyor.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almak istiyor
[Fotograf: AA]

Busenaz, 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'na hazırlıklarını, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda aldığı altın madalyayla Türk spor tarihine adını yazdıran Busenaz, Avrupa Oyunları'nda kota alarak Paris Olimpiyatları'na gitmek istiyor.

Busenaz'ın hedefi Paris Olimpiyatları'nda da birincilik kürsüsüne çıkarak, ikinci olimpiyat şampiyonluğunu yaşamak.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası verileceğini hatırlattı.

Busenaz, kampın güzel geçtiğini anlattı.

"Her şey sıfırdan başlıyor. Herkes şu an eşit. Olimpiyat şampiyonusun diye gidip olimpiyat şampiyonu olacaksın diye bir şey yok. Biz onun için savaşıyoruz. İnşallah zirvedeki yerimizi korumak istiyoruz."

"Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra insanların beklentisi çok farklı oluyor"

Busenaz, Tokyo Olimpiyatları'nda olimpiyat şampiyonu olmasının üzerinde bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

"Keşke olimpiyat şampiyonu olmadan olimpiyatlara gitseydim' diyorum. Çünkü gerçekten olimpiyat şampiyonu olduktan sonra insanların beklentisi çok farklı oluyor. Üzerinde daha fazla baskı oluyor. Benim ve takımımın üzerimizde büyük bir yük var. Takımımız Dünya Şampiyonası'nda bir numaralı takım oldu. Onların üzerinde de benim üzerimde de büyük bir yük var."

Busenaz, kasım ayında sağ omzundan ameliyat olduğunu hatırlattı.

"Ameliyattan sonra toparlanma süreci oldu. İyi gidiyor, hızlı toparladım. Şu an her şey güzel. Kota müsabakalarına yüzde yüz hazır olamasam bile yüzde 80'imle hazır olmaya çalışıyorum. Vize aldıktan sonra da daha hızlı toparlanabilirim diye düşünüyorum."

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