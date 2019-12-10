Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 9. haftasında yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye konuk olacak.

Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grubundaki 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci sırada bulunuyor.

Rakiplerine sadece 2 kez üstünlük kurabilen Buducnost VOLI ise son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA