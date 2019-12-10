Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, çok sayıda taraftar katıldı.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, gecede yaptığı konuşmada, hedeflerinin forma kampanyasını tabana yaymak olduğunu söyledi.

Karlahan, şunları aktardı:

"Genel Kurulda dedik ki hedef şampiyonluk, ve şaşmadık, varımızı yoğumuzu koyduk. Bu yolda taraftarımızla, Bandırma halkımızla hep beraber gidiyoruz. Kulüplere para yetişmiyor. SMS kampanyası 1 yıl devam edecek. İnsanlar gelmekten çekiniyor, yöneticilik çok zor. Geçen yıl son saniye kümede kaldık. Bu yıl şampiyonluk hedefi koyduk. Maddiyata çok ihtiyacımız var. Biz elimizden gelen görevi yapıyoruz, forma desteği 1 ay devam edecek."

"Ciddi bir şekilde çalışıyoruz"

Asbaşkan Onur Göçmez, Sivas deplasmanına altı eksikle çıktıklarını ve istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu dile getiren Göçmez, şunları kaydetti:

"Bir çok şeyle karşılaşacağız, önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak. Bunu gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Bu gece de o gecelerden biri, umarım güzel bir gelir elde edip Bandırmaspor'a katkı sağlarız. Bu anlamda buradaki kurumlar, firmalar yoğun bir katılım sağladılar.

Daha işimiz bitmedi. Bu sezon şampiyon olursak önümüzdeki sene mevcut kadromuzu koruyarak hem alt yapı, hem stant yatırımıyla beraber daha farklı, mütevazi bir Bandırmaspor izleyeceğiz. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Önemli olan sinerjiyi yakalayıp son noktayı koymak."

Etkinlikte, canlı yayına bağlanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 1000, iş adamı Hüseyin Baş 250, Onur Göçmez 120, Ertuğrul Aydos 100, Balıkesir Esnaf Odaları Birliği 20 forma alarak bordo-beyazlı renklere katkı sağladı.

Kaynak: AA