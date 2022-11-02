Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda yapılacak derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Ligde haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Kasım Cuma:
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
5 Kasım Cumartesi:
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 Kasım Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük
7 Kasım Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
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