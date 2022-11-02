Üst üste iki kez Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçilen sporcular, Kocaeli Stadı'ndaki salonda antrenör Akın Poyraz gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Bensu İpek Yazıcıoğlu, Nil Turabi ve Beyza Ece Özel, başarılarını 3-7 Kasım'da Sancaktepe'de düzenlenecek Balkan Oyunları'nda madalyayla taçlandırmak istiyor.

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu Yazıcıoğlu: Avrupa şampiyonu olmak isterim

12 yaşındaki milli sporcu Bensu İpek Yazıcıoğlu, yarışlarda başarılı oldukça daha fazla güçlendiklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Yazıcıoğlu, üç yaşından beri bu sporu yaptığını dile getirdi.

"Bazen çok yorulduk, çok zorlandık ama yarışlarda ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Milli takıma girdiğim için çok mutluyum. Balkan Oyunları'nda madalya kazanmak hedefindeyim. İlerleyen süreçte Avrupa şampiyonu olmak isterim."

[Fotoğraf: AA]

10 yaşındaki milli sporcu Nil Turabi de cimnastiğe hobi olarak başladığını belirtti

"Yarışlara girdikçe hedefim büyümeye başladı. İlk yarışım geçen yıldı. Birinci Lig'de ilk sırada yer aldım. Bu yıl da yine birinci oldum. Balkan Oyunları'nda derece almayı çok isterim."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu Özel: Başarı aldığımız için çok mutluyum

10 yaşındaki milli sporcu Beyza Ece Özel ise okulun spor salonunda başladığı cimnastikte 5 yıl içinde milli takıma seçildiğini söyledi. Özel, güzel ve zor zamanlardan geçtiklerini aktardı.

"Sonunda böyle başarı aldığımız için çok mutluyum. Kocaeli'nin ilk milli cimnastikçilerinden olduğumuz için çok heyecanlıyız. Balkan Oyunları'nda derece almak istiyorum. Hedefimi gerçekleştirdikten sonra diğer hedeflerimizi artırarak belirleyeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Poyraz: Umarım yeni milli sporcular çıkar

Antrenör Akın Poyraz da madalya kazanmayı hedeflediklerini, rakiplerinin çok zorlu olacağını belirterek, Balkan Oyunları'na da dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi baktıklarını dile getirdi.

Poyraz, aerobik cimnastik dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı gibi örnek sporcular sayesinde yeni başarıların geldiğini anlattı.

"Kocaeli cimnastiğinde ilk kez milli sporcular çıktı. Bu şehre bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. Umarım yeni milli sporcular çıkar. Başarı başarıyı getiriyor."