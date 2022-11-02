Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deniz Öncü sezonunun son yarışına İspanya'da çıkacak
[Fotograf: AA]
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenecek 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son ayağında yarışacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 20. ve son yarışı, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde koşulacak.
Red Bull KTM Tech3 takımının 19 yaşındaki sürücüsü Deniz, 4 Kasım Cuma günü antrenmanlara, 5 Kasım Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. Yarış ise 6 Kasım Pazar günü TSİ 13.00’te başlayacak.
Deniz, son ayak öncesi topladığı 180 puanla pilotlar klasmanının 5. sırasında yer alıyor.
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