Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, başkent Bakü'de 4-6 Kasım'da düzenlenecek turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Huysuz, bu turnuvanın Azerbaycan'ın judoda 50. yılını kutlayacak olması dolayısıyla ayrıca önem taşıdığını belirtti.

"Bu sene gençler ve ümitlerde judocularımız dünya, Avrupa şampiyonaları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) 11'i altın, 32 madalya elde etti, gençlerimiz adına büyük bir başarı. Büyükler kategorisinde de Azerbaycan'daki bu önemli turnuvaya çocuklarımızın damga vuracağına inanıyoruz. Judocularımız tatamide Türkiye'yi başarılıyla temsil edecek."

Huysuz, Türk judosunda altyapıda yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını dile getirdi.

"2022 sezonunda bazıları büyüklerde de yarışan genç çocuklarımızla uluslararası şampiyonalarda 11 altın, 12 gümüş, 9 bronz madalya kazanmışız. Geçen hafta Bosna Hersek'teki 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Münir Ertuğ, Çağla Serdar, Bayram Kandemir, Ayten Yeksan, Ömer Kemal Aydın, Hilal Öztürk, Hasret Bozkurt, Umalt Demirel, Habibe Afyonlu, İbrahim Demirel, Sıla Ersin ve Mustafa Koç’tan oluşan karma takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bosna Hersek'te Sıla Ersin, Hilal Öztürk altın madalya, Hasret Bozkurt, Münir Ertuğ ise gümüş, Mustafa Koç da bronz madalya kazandı. Judocularımızın bu sezonki başarılarından çok mutlu olduk. Şimdi sıra Azerbaycan’daki Grand Slam'de, "gardaşlarımız" ile beraber madalyalar kazanacağız."

Huysuz, iki ülkenin birbirine yakınlığına dikkat çekti.

"Biz Azerbaycan'ı kendi vatanımız, kendi canımız gibi biliyoruz, 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla Azerbaycanlı judocularımız ile milli sporcularımızın aynı turnuvada bütün dünyaya sporun kardeşlik, dostluk ve birlikte yaşam mesajlarını vermelerini izleyeceğiz. Judocuların kazanacakları madalyalara birlikte sevineceğiz."

Sinan Sandal: Takımımız her sıklette birbirinden yetenekli sporculardan oluşuyor

Milli judo takımı antrenörlerinden Sinan Sandal da genç ve dinamik bir takıma sahip olduklarını belirtti.

"Takımımız her sıklette birbirinden yetenekli sporculardan oluşuyor. Bakü Grand Slam Turnuvası olimpiyat yolunda önemli puan veren zorlu müsabakalardan bir tanesi."

Sandal, milli sporcuların performanslarıyla ilgili de konuştu.

"Ön çapraz yaralanması sebebiyle ameliyat geçirip bir sene sonra minderlere dönen sporcumuz Salih Yıldız 2 hafta önce grand slam turnuvalarının Abu Dabi ayağında bronz madalya sahibi oldu. Önemli sporcuları yendi, form durumu yüksek sporcularımızdan biri. Bakü'de kendisinden daha üstün performans bekliyoruz. Yine yakın zamanda aynı klasman turnuvada bronz madalya sahibi olan 48 kilodaki sporcumuz Tuğçe Beder'in durumu iyi. Gençler dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasında kendini ispatlamış sporcularımız 66 kiloda Muhammet Demirel, 70 kiloda Fidan Ögel, 48 Merve Azak da olimpiyat yarışında kendilerini göstereceklerdir."

Sandal, geçen hafta 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ferdi yarışmalarında ağır sıklet kadınlarda şampiyon olan Hilal Öztürk, ağır sıklet erkeklerde ikincilik elde eden Münir Ertuğ ve 57 kiloda aynı başarıyı gösteren Hasret Bozkurt'tan da Bakü'de madalya beklediklerini söyledi.

Azerbaycan'da 18 Türk sporcu mücadele edecek

Bakü Grand Slam'da 62 ülkeden 168 kadın, 218 erek judocu olmak üzere 386 tatamiye çıkacak.

Türkiye'yi turnuvada temsil edecek sporcular ise şöyle:

Erkekler: Salih Yıldız (60 kilo), Muhammed Demirel (66 kilo), Bilal Çiloğlu ve Umalt Demirel (73 kilo), Musa Şimşek ve Muhammed Koç (81 kilo), Ömer Aydın (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Münir Ertuğ (+100 kilo)

Kadınlar: Tuğçe Beder ve Merve Azak (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Ayten Yeksan ve Habibe Afyonlu (63 kilo), Minel Akdeniz ve Fidan Ögel (70 kilo), Hilal Öztürk (78 kilo), Sebile Akbulut (+78 kilo)