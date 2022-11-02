Spor endeksi, ekimde yüzde 17,2 arttı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçen ay 4.000 puanın üzerini test edip 4.015,62 puanla tarihi zirveye ulaşırken, spor şirketlerinde de genel olarak yükseliş eğilimi hakim oldu.

Geçen ay yüzde 25'in üzerinde değer kazanan BIST 100 endeksi yıl başından bu yana yüzde 110'un üzerinde yükseliş kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'nin Futbol AŞ hisseleri de ekimde yüzde 44,1'lik getiri ile borsada yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe böylece borsada yatırımcısını, sahada taraftarını sevindirdi.

Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe daha sonra İstanbulspor'u 5-2 yendi. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı da 85,00 lirayla tarihi zirveyi gördü.

Fenerbahçe ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Fenerbahçe böylece UEFA Avrupa Ligi'nde kazanacağı para ödülünü 10 milyon avronun üzerine taşıdı.

Trabzonspor ekim ayında yükseldi

Ekim ayında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 3,9, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 6 artış kaydetti. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları ise yatırımcısına yüzde 5,3 kaybettirdi. Trabzonspor da iç sahasındaki yenilmezlik serisini kazanarak sürdürüyor.

Yıl başından bu yana en fazla kazandıran Fenerbahçe

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisseleri yükselirken, Trabzonspor yatırımcısını üzdü.

Spor hisselerinde yıl başına göre pozitif bir seyir izlenmeye devam ediyor. Trabzonspor ise borsada yıl genelinde iç açıcı bir performans sergilemedi.

Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 172,2, Galatasaray yüzde 64,3 ve Beşiktaş yüzde 36,8 kazandırırken, Trabzonspor yüzde 24,9 kaybettirdi.

Fenerbahçe'nin piyasa değeri tarihi zirveye ulaştı

Geçen ay Fenerbahçe'nin piyasa değeri 7 milyar 987 milyon 686 bin lira ile tarihi zirveye ulaştı. Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu.

Fenerbahçe, eylül ayını 7 milyar 586 milyon 817 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 2 milyar 883 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 275 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 1 milyar 392 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2021, Eylül 2022 ve ekim ayı kapanış fiyatı, yüzde değişimleri ve piyasa değeri şöyle: