NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı takımlarının mücadelesinde, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'u 9 sayı farkla geçerek 7'nci maçında 6'ncı galibiyetine ulaştı ve konferansında ilk sırada yer aldı.

Son 5 maçını kazanan Suns'ta Cameron Johnson 29, Mikal Bridges 19 sayı, Devin Booker 18 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Chris Paul 15 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ve 3 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 24 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Anthony Edwards 24 sayı ve 6 ribaunt, Naz Reid 13, Jaylen Nowell 10 sayı üretti.

Miami Heat son şampiyonu yendi

Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 116-109'luk skorla geçerek sezonun üçüncü galibiyetini elde etti.

Heat'te Max Strus 24 sayıyla takımının en skoreri olurken, Jimmy Butler 23 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Bam Adebayo 19 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Duncan Robinson 17 sayı, Kyle Lowry 13 sayı, 9 asist ve 5 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezona iyi başlayamayan ve 8 maçta 5 kez kaybeden Warriors'ta sadece 3 oyuncu, çift haneli sayılara ulaştı. Stephen Curry 23 sayı, 13 ribaunt ve 13 asistle "triple-double" yaparken, Andrew Wiggins 21 sayı ve 5 asist, Klay Thompson ise 19 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 99-108

Miami Heat-Golden State Warriors: 116-109

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 116-108

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 116-107