Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Beşiktaş derbisi son idmanını taraftara açık yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi son idmanını yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti.
Nef Stadı'nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti.
Düz koşuyla başlayan idman, açma germe ve 5'e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen yarı sahada çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
[Fotoğraf: İHA]
İdmana, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan katılmadı.
Antrenman sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını 2 kere tribünlere çağırarak maç öncesi destekte bulundu.
Etiketler: Beşiktaş Derbi Galatasaray Süper Lig
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