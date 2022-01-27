Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılarda, Bafetimbi Gomis'in ismi listenin ilk sırasında yer alıyor.

Gomis'e 1 milyon euro

Başkan Burak Elmas'ın görüştüklerini açıkladığı Fransız oyuncuya 1,5 yıllık sözleşme teklif edildi. 36 yaşındaki futbolcuya, 1,5 yıllık kontrat kapsamında 1 milyon euro ücret önerildi.

Gomis ise Galatasaray'dan daha yüksek ücret talep etti. Tarafların, ücret konusunda orta noktayı bulması bekleniyor.

Wanyama için girişimler sürüyor

6 numara pozisyonu takviyesinde ise Victor Wanyama için girişimler sürüyor. Yıl sonunda Kanada ekibi Montreal İmpact ile sözleşmesi bitecek Kenyalı futbolcu, Avrupa'ya dönmek istiyor.

Yönetim, Wanyama'yı renklerine bağlamak için hem futbolcu hem de kulübü ile temaslarına devam ediyor.

Sinan Bolat için teklif yapılacak

Kaleci transferinde liste başı olan Sinan Bolat için Galatasaray, 400 bin euro teklif etmeyi düşünüyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli kalecinin kulübü Gent teklifi kabul ederse, Sinan Bolat ile görüşmeler başlayacak.

Gaziantep FK Oğulcan'a talip

Diğer yandan Galatasaray’da, Oğulcan Çağlayan ile de yollar ayrılabilir. 25 yaşındaki futbolcuyu, Gaziantep Futbol Kulübü kadrosuna katmak istiyor.