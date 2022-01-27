Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyona 31 ülkeden 243 sporcu katılıyor.

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Turnuvada Türkiye'yi tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve Nurullah Saraç, tek kadınlarda ise Özge Bayrak ve Aliye Demirbağ temsil ediyor.

Organizasyon, 30 Ocak Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.