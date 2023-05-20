Galatasaray Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz, ilk başkanımız ve ilk sporcularımızdan Ali Sami Yen'i doğum gününde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ünlü dilbilimci ve yazar Şemsettin Sami'nin ikinci oğlu olan Ali Sami Yen, 20 Mayıs 1886'da İstanbul'da dünyaya gelmişti.
Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz, ilk başkanımız ve ilk sporcularımızdan Ali Sami Yen’i doğum gününde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/RggbEVzoXm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 20, 2023