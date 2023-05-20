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Spor
AA 20.05.2023 14:35

12 milli sporcu Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda yarışacak

Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, yarın Çekya'da düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi 12 milli sporcu temsil edecek.

12 milli sporcu Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda yarışacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podebrady kentinde gerçekleştirilecek organizasyona 5'i kadın olmak üzere 12 milli sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi, 20 kilometre kadınlar kategorisinde Meryem Bekmez ve Kader Dost, 20 kilometre erkekler kategorisinde Salih Korkmaz, Mazlum Demir ve Abdülselam İmuk, 35 kilometre kategorisinde Selman İlhan, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlar kategorisinde Emine Ceylan, Elif Nur Özbay ve Tülin Ek, 10 kilometre erkekler kategorisinde Hayrettin Yıldız, Harun Bilir ve Ozan Bayram temsil edecek.

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