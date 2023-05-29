Galatasaray 23. şampiyonluğuna çok yakın

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, ikinci sırada bulunan şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Üç sezon aradan sonra şampiyon olacak

Galatasaray, şampiyon olması halinde üç sezon aradan sonra bu başarıya ulaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6'ncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla 2'nci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

23. şampiyonluk çok yakın

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.

Ligin geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında 23. şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltmiş olacak.

Bu sezon 65. kez oynanan ligde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör 1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç 1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç 1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic 1970-71 Galatasaray Brian Birch 1971-72 Galatasaray Brian Birch 1972-73 Galatasaray Brian Birch 1986-87 Galatasaray Jupp Derwall 1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli 1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp 1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann 1996-97 Galatasaray Fatih Terim 1997-98 Galatasaray Fatih Terim 1998-99 Galatasaray Fatih Terim 1999-00 Galatasaray Fatih Terim 2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu 2005-06 Galatasaray Erik Gerets 2007-08 Galatasaray Cevat Güler 2011-12 Galatasaray Fatih Terim 2012-13 Galatasaray Fatih Terim 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu 2017-18 Galatasaray Fatih Terim 2018-19 Galatasaray Fatih Terim

Şampiyonlar Ligi'nde gruplama kalmak için eleme oynayacak

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için eleme oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 16 kez grup aşamasında yer almıştı.