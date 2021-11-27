Futsal A milli Takım'ın kamp kadrosu belli oldu
Futsal A Milli Takımı'nın Adana'da gerçekleştireceği kampın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 30 Kasım-10 Aralık tarihlerinde Adana'da hazırlık kampı gerçekleştirecek.
Aday kadroya davet edilen oyuncular 30 Kasım Salı günü toplanacak.
Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takımın kadrosuna şu futbolcular davet edildi:
Kaleci: Erkan Çınar, Adem Ağaoğlu, Emir Kağan Kadalı, Halil İbrahim YIlmaz
Savunma: Kamil Can Akparlak, Muhammed Yusuf Aygün, Burak Uğurlu, Muhammed Fatih Ardıç, Mehmet Yiğit.
Kanat: Melih Kaan Özkul, Ramazan Bildirici, Talha Can Vardar, Zeynullah Türkay, Mustafa Gürkan Varlık, Furkan Eliaçık, Alperen Karaca, Oğuz Kaan Ünal, Hasan Baran Uçkan, Abdülkadir Çelik.
Forvet: Anıl Özçelik, Muhammed Altunay, Okan Yiğit Üstünel, Güney Yılmaz.