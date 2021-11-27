Mete Gazoz, kendisi gibi okçu olan kız kardeşi Melisa Gazoz ile Samsun'da düzenlenen Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na katıldı. Gazoz, kardeşi ile aynı şampiyonada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kardeşinin atışlarını sürekli takip ettiğini dile getiren milli sporcu, "Melisa da başarılı bir okçu. Onun atışlarını takip ettim. Çok güzel bir heyecandı ve çok mutlu oldum. Umarım bundan sonra ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve milli takımda, her yerde beraber bu heyecanı tekrar tekrar yaşamaya devam ederiz" dedi.



"Melisa kendi hikayesini kendisi yazmalı"

Evdeki herkesin okçu olduğunu ve sürekli okçuluk hakkında konuştuklarını anlatan Gazoz, kardeşinin isteklerine müdahale etmediğini söyledi.

"Melisa benim peşimden gelsin diye bir isteğim olmadı. Bu konuda hiç konuşmadım. Çünkü o ayrı bir birey. Kendi kariyerini, kendi yolunu, kendisi çizmeli. Benim misyonum sadece onun kariyer yolculuğunda önüne çıkabilecek taşları ortadan kaldırmak. Melisa kendi hikayesini kendisi yazmalıdır. Benim direkt olarak Melisa'nın okçuluk kariyerini şekillendirme ve müdahale etme gibi görevim yok. İlerleyen yıllarda okçu olur veya olmaz. Benim tek istediğim kendi hayatına kendisinin karar vermesidir."





"Böyle giderse bizi beraber olimpiyatlarda görme şansınız olur"

Kardeşi Melisa'yı genç olmasına rağmen başarılı bulduğunu vurgulayan Mete Gazoz, şunları söyledi:

"Melisa okçulukta çok hızlı ilerliyor. Samsun'daki yarışmada aldığı puan çok iyiydi. İleride beraber milli takımda, olimpiyatlarda madalya alabileceğimizi düşünüyorum. Olimpiyatlara beraber katılmak ve kürsüye çıkmak istiyorum. Melisa da derece aldığında yanında olup alkışlamak ve onu destelemek için bağırmak istiyorum. Şu anda bu yolda gidiyor. Böyle giderse bizi beraber olimpiyatlarda görme şansınız olur."



"Hedefim milli takıma girmek"



Anne ve babasının okçu olması sayesinde okçuluğa 3-4 yaşlarında başlayan Melisa Gazoz, Okçuluk yarışmalarına 8 yaşından itibaren katıldığını söyledi:

"Hedefim ilk önce milli takıma girmek. Ondan sonra uluslararası yarışmalara gidip orada dereceler elde etmek. En büyük hayalim ise olimpiyatlara gidip orada madalya kazanmak. Abim olimpiyat şampiyonu ve sürekli onu takip ediyorum. Gelecekte bir gün ben de onun gibi madalya kürsüsüne çıkmak istiyorum."