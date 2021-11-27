Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 ülkenin katılımıyla Rusya'nın Ufa kentindeki turnuvada kura çekiminde milli takım ilk turda Rusya ile eşleşmişti.

Rusya'yı altın skor müsabakasında 4-3 yenerek çeyrek finale çıkan milli takım, Yunanistan'ı da 4-0 yenmeyi başararak yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde Gürcistan ile karşılaşacak.

Milli takım şampiyonada şu isimlerle mücadele ediyor:

Kadınlar: 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kilo Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, 70 kilo Kayra Sayit ve Kübranur Esir.

Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kilo Vedat Albayrak Mihael Zgank, 90 kilo Mert Şişmanlar.