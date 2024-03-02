Futbolda yayın ihalesi sonuçlandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, beIN Media Group'un, anlaşma uyarınca tüm yayın hakları için sezonluk 182 milyon dolar artı KDV (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) ödeyeceği bildirildi.

Yayın İhale Komisyonu tarafından beIN Media Group'un teklifinin kabul edildiği ve ön sözleşmenin imzalandığı belirtilerek, "11 Mart Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır." denildi.