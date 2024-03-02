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Spor
AA 02.03.2024 21:02

Futbolda yayın ihalesi sonuçlandı

TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında beIN MEDIA GROUP'un kazandığını duyurdu.

Futbolda yayın ihalesi sonuçlandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, beIN Media Group'un, anlaşma uyarınca tüm yayın hakları için sezonluk 182 milyon dolar artı KDV (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) ödeyeceği bildirildi.

Yayın İhale Komisyonu tarafından beIN Media Group'un teklifinin kabul edildiği ve ön sözleşmenin imzalandığı belirtilerek, "11 Mart Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır." denildi.

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