ABD mahkemesi: Siyahi gencin örgülü saçları yüzünden okuldan uzaklaştırılması ırkçılık değil

Texas'ta, rasta tarzı ördüğü saçı nedeniyle öğrenci Darrly George hakkında okul yönetimi tarafından uzaklaştırma kararı verilmesine yol açan kıyafet yönetmeliğinin, eyalet yasalarına aykırı olup olmadığına ilişkin açılan dava sonuçlandı.

Chambers Bölge Hakimi Chap Cain III, Barbers Hill Lisesi yönetiminin, George'u örgülü saçlarından dolayı okuldan uzaklaştırmasının ırkçılık olmadığına hükmetti.

Cain, George'un, okuduğu lisenin kıyafet ve saç yönetmenliğinin, "erkek saçının uzunluğuyla ilgili" kuralı nedeniyle ceza aldığını, dolayısıyla Texas eyaletinde 1 Eylül 2023'te yürürlüğe giren ve kişinin doğal saçları sebebiyle ırk temelli ayrımcılığa uğramasını engelleyen "Crown Yasası"nı ihlal etmediğini belirtti.

Bu yönde karar vermesinin kendisi için de kolay olmadığını dile getiren Hakim Cain, sorunun kaynağının "yasa yapıcılar" veya "okul yönetimi" olduğunu ifade ederek, aileye çözüm için bu mercilere başvurması tavsiyesinde bulundu.

Karar sonrası basına açıklama yapan Georgu'un avukatlarından Allie Booker, kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Geçen yıl 31 Ağustos'ta rasta tarzı ördüğü saçının kıyafet yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle okulundan uzaklaştırılan George'un ailesi, Crown Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle 29 Eylül 2023'te mahkemeye başvurmuştu.

Okul yönetimi de kıyafet yönetmeliğinin, Crown Yasası'nı ihlal edip etmediğine açıklık getirmesi için konuyu eyalet mahkemesine taşımıştı.