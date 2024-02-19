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Spor
İHA 19.02.2024 16:24

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Süper Kupa iptalini yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Süper Kupa Finali'nin iptal edildiği haberlerini yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Süper Kupa iptalini yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için nisan ayında yapılması planlandığını duyurdu.

"29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Fenerbahçe'den Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama

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