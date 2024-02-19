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Spor
AA 19.02.2024 13:00

Fenerbahçe'den Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'da Galatasaray ile yapılması planlanan ancak oynanmayan Süper Kupa finalinin ardından T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvurunun cevabını paylaştı.

Fenerbahçe'den Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Kupa mücadelesinin katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde oynanmadığı hatırlatıldı.

Süper Kupa maçının oynanmama kararının açıklanmasının ardından birçok manipülasyon içeren bilginin servis edildiği dile getirildi.

"Başkanımız Ali Koç hakkında asılsız iftira ve ithamlarda bulunulmuştur. Gerek yapılan yayınlar, gerekse görsel medyada yazılan haber ve yorumlarla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlar da göz önünde bulundurulduğunda, konunun odağının Süper Kupa finali olmadığı net bir şekilde görülmektedir. TFF ve katılımcı diğer kulüp tamamen göz ardı edilerek, tüm olayların sorumluluğunun Başkanımız Ali Koç özeline atfedilmeye çalışılması üzerine, devletimizin ilgili kurumlarına yaşanan tüm süreçlerin detaylıca araştırılması yönünde taleplerimiz olmuştur."

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı duyuruda 3 Ocak 2024 ve 14 Şubat 2024 tarihinde olmak üzere 2 kez Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne, 5 Ocak 2024 tarihinde TFF’ye, 14 Şubat 2024 tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı’na ve yine aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulunulduğunu dile getirdi.

"Kararlı duruşumuz devam edecektir"

Başvuruların ardından CİMER'den dönüş yapıldığını açıklayan sarı-lacivertliler, gelen cevabı da paylaştı.

"Hem kulübümüzü hem de Başkanımız Ali Koç’u hedef alan algı çalışmalarının sonucunda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliğinin sona erdirilmesi konusundaki kararlı duruşumuz devam edecektir."

"Başvurunuzu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonuna yapmanız gerekmektedir"

CİMER'den Fenerbahçe Kulübüne verilen cevap şu şekilde:

"Her türlü futbol faaliyetini milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usuller 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da düzenlenmiştir. Gerek 5894 sayılı kanun ve gerekse FIFA ve UEFA kurallarına göre Türkiye Futbol Federasyonu özerk olup, Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyon kararları ve işlemleri üzerinde hiyerarşik veya idari vesayet yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple TFF ile ilgili başvurulara Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığından söz konusu başvurunuzu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonuna yapmanız gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur."


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